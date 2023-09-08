Bilecik'te definecilere suçüstü! 6 kişi yakalandı

Bilecik'te define aramak için kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Bilecik'te definecilere suçüstü! 6 kişi yakalandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, İnhisar ilçesi bölgesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Bu çerçevede Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda B.G, R.B., S.B., G.B., İ.K. ve A.A isimli 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet hilti, 1 adet tabanca, 1 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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