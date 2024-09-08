Bilecik'te feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bilecik'te feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
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Bilecik'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Pelitözü kavşağı mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki 29 yaşındaki Yunus Ş. yönetimindeki 16 LUT 57 plakalı otomobil ile Pelitözü istikametinden Yenişehir kara yolu istikametine seyir halindeki 78 yaşındaki Mustafa E. idaresindeki 16 BJY 732 plakalı otomobil çarpıştı.

Bilecik'te feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Süheyla İ. E, 26 yaşındaki Merve Ş. ve 1 yaşındaki Doruk Ş. yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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