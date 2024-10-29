Bilecik'te korkutan yangın

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yangın çıktı. Yeni Mahalle Numanağa Sokak'ta bulunan metruk ahşap binada çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Bilecik'te korkutan yangın
Bilecik'te korkutan yangın
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle Numanağa Sokak'ta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

BİLECİK'TE KORKUTAN YANGIN

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni Mahalle Numanağa Sokak'ta bulunan metruk ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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