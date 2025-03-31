Bilecik’te pompalı tüfek dehşeti! İki kardeş saldırıya uğradı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilçe meydanında pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda iki kardeş yaralandı. Çevrede büyük panik yaratan olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, gündüz vakti yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. İlçe meydanında yürüyen Adnan E. ve Turan E. isimli kardeşler, henüz bilinmeyen bir sebeple Ömer K. tarafından pompalı tüfekle hedef alındı.
Ömer K., meydanda gördüğü iki kardeşe aniden ateş açarken, tüfekten çıkan saçmalarla kardeşler yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Adnan E. ve Turan E., ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ömer K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı