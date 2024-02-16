Bilim insanları kazanın yaşandığı maden sahasında

Türkiye'nin gözü kulağı Erzincan'da, herkes gelecek iyi bir haber bekliyor. Ekipler toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilere ulaşmaya çalışırken, bilim adamları alanda incelemeler yaptı. İhmallere dikkat çeken uzmanlar, bölgede heyelan riskinin devam ettiğini belirtti.

- Madende yaklaşık 800 metre uzunluğunda, 30 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğinde alanın kaydı.

Uzmanlar araştırma yapıyor. Aileler yakınlarından gelecek iyi bir haber bekliyor.



13 Şubat'ta Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından ihmaller zinciri gün yüzüne çıkıyor.



Bilim insanları maden ocağı sahasında incelemelerde bulundu. Heyette yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, yapılan yanlışlara dikkat çekti.

- İnsan etkisiyle olumsuz şeyler yapılmış, hemen yanında atık sahası yapmışlar eğimi iyi ayarlanabilirdi.

AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede heyelan riski devam ediyor. İncelemelerde bazı çatlaklara rastlandı.



9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri inceleniyor.