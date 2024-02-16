Bilim insanları kazanın yaşandığı maden sahasında

Türkiye'nin gözü kulağı Erzincan'da, herkes gelecek iyi bir haber bekliyor. Ekipler toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilere ulaşmaya çalışırken, bilim adamları alanda incelemeler yaptı.

Bilim insanları kazanın yaşandığı maden sahasında

Türkiye'nin gözü kulağı Erzincan'da, herkes gelecek iyi bir haber bekliyor. Ekipler toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilere ulaşmaya çalışırken, bilim adamları alanda incelemeler yaptı. İhmallere dikkat çeken uzmanlar, bölgede heyelan riskinin devam ettiğini belirtti.

- Madende yaklaşık 800 metre uzunluğunda, 30 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğinde alanın kaydı.

 Uzmanlar araştırma yapıyor. Aileler yakınlarından gelecek iyi bir haber bekliyor.

13 Şubat'ta Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından ihmaller zinciri gün yüzüne çıkıyor.

Bilim insanları maden ocağı sahasında incelemelerde bulundu. Heyette yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, yapılan yanlışlara dikkat çekti.

- İnsan etkisiyle olumsuz şeyler yapılmış, hemen yanında atık sahası yapmışlar eğimi iyi ayarlanabilirdi.

 AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede heyelan riski devam ediyor. İncelemelerde bazı çatlaklara rastlandı.

9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri inceleniyor.

Dolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladıDolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladıEkonomi
# Erzincan # maden kazası
Çok Okunanlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Bakanlıktan "Batuhan A" açıklaması... İşte son durum...
Bakanlıktan "Batuhan A" açıklaması... İşte son durum...
Erzincan'daki kaza ile ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
Erzincan'daki kaza ile ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
Öne Çıkanlar Erdoğan açıkladı Sisi Türkiye'ye geliyor! - Ulusal Haber Erdoğan açıkladı Sisi Türkiye'ye geliyor! - Ulusal Haber Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!