Bingöl'de çığ felaketi!
Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 kişinin çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yenisu köyü mevkisinde arama çalışmaları başlatıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın Yenisu köyü mevkisinde çığ altında kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gece donma ve çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi, sabah saatlerinde ekipler arama çalışmalarına başladı.
Vali Ahmet Hamdi Usta, "Ekrem Canlı'nın aracını park ettikten sonra yürüdüğü noktada çığ görüldü. Bunun ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşımızın çığın altında kaldığını değerlendiriyoruz. Gece donma tehlikesi, çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Sabah saatlerinde ekipler arama çalışmalarına başladı. AFAD'dan 30, jandarmadan 28, SAR Arama Kurtarma Derneğinden 7, İHH'den 8 kişilik ekip ile 25 güvenlik korucusu arama çalışmalarında görev alıyor. Personel sayısı artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı