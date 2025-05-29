Bingöl'de deprem: Naci Görür'den kritik açıklama!

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 29 Mayıs’ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bingöl'de deprem: Naci Görür'den kritik açıklama!
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Görür, 28 Mayıs'ta aynı bölgede yaşanan 4,0 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, şu uyarıda bulundu:

“Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Geçtiğimiz gün de aynı bölgede 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Büyük olasılıkla bu sarsıntılar, stres biriktiren Yedisu Fay Zonu içerisinde gerçekleşiyor. Bu tür depremler, bölgedeki stres alanını etkileyebilir ve stresin artmasına neden olabilir.”

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