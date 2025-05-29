Bingöl'de deprem: Naci Görür'den kritik açıklama!

Görür, 28 Mayıs'ta aynı bölgede yaşanan 4,0 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, şu uyarıda bulundu:

“Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Geçtiğimiz gün de aynı bölgede 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Büyük olasılıkla bu sarsıntılar, stres biriktiren Yedisu Fay Zonu içerisinde gerçekleşiyor. Bu tür depremler, bölgedeki stres alanını etkileyebilir ve stresin artmasına neden olabilir.”