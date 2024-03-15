Bingöl'de otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bingöl’de kontrolden çıkan otobüsün yan yattığı kazada 18 kişi yaralandı.



Olay yerinden alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Karlıova karayolu Azizan köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi tedavi edilmek üzere Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...