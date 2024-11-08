Bingöl'de PKK operasyonu! Sığınakta yaşam malzemesi bulundu

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bingöl'ün Genç ilçesinde önemli bir operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntıları Bingöl Valiliği tarafından açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmek, muhtemel sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir sığınakta çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.