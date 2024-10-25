Bingöl’de trafik kazası! 3 kişi kazada yaralandı

Bingöl’de trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Bingöl’de trafik kazası! 3 kişi kazada yaralandı
Bingöl’de trafik kazası! 3 kişi kazada yaralandı
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Bingöl’de trafik kazası oldu. Kaza, Bingöl’ün Solhan ilçesinde gerçekleşti. Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Solhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LR 128 plakalı hafif ticari araç 07 SDK 94 plakalı otomobile çarptı.

BİNGÖL’DE TRAFİK KAZASI

Bingöl’de trafik kazası! 3 kişi kazada yaralandı - Resim : 1

Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipler kazayla ilgili incele yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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