Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Editör: Mert Sagit

Bingöl-Solhan Karayolu yüzen adalar mevkiinde kaza meydana geldi.


Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Alınan bilgilere göre, 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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# bingöl # trafik kazası
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