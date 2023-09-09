Binlerce fitte sürpriz evlilik teklifi!

Diyarbakır’dan İstanbul’a saat 10.00 uçağıyla seyahat eden yolcu, binlerce fit yükseklikte kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Yolcu, kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun isteğini kırmayarak isteğini geri çevirmedi.

"BULUTLARIN ŞAHİTLİĞİNDE BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Evlilik teklifi eden genç, mikrofonu eline alıp yolcuların karşısına geçerek, “Canım seni tanıyınca ayaklarım yerden kesilmişti. Huzurunda hepimizin ayakları yerden kesilmişken, bulutların şahitliğinde benimle evlenir misin?” dedi.

Yolcuların alkışları arasında koltuktan kalkan kız, daha sonra erkek arkadaşının yanına gidip, “Evet” yanıtını verdi.