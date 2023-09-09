Binlerce fitte sürpriz evlilik teklifi!

Diyarbakır-İstanbul uçuşunu yapan uçağın yolcularından biri, sevgilisine binlerce fit yükseklikte evlilik teklifi etti. Mutlu dolu anlar yolcular tarafından telefonla kaydedildi.

Binlerce fitte sürpriz evlilik teklifi!
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Diyarbakır’dan İstanbul’a saat 10.00 uçağıyla seyahat eden yolcu, binlerce fit yükseklikte kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Yolcu, kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun isteğini kırmayarak isteğini geri çevirmedi.

Binlerce fitte sürpriz evlilik teklifi! - Resim : 1

"BULUTLARIN ŞAHİTLİĞİNDE BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Evlilik teklifi eden genç, mikrofonu eline alıp yolcuların karşısına geçerek, “Canım seni tanıyınca ayaklarım yerden kesilmişti. Huzurunda hepimizin ayakları yerden kesilmişken, bulutların şahitliğinde benimle evlenir misin?” dedi.
Yolcuların alkışları arasında koltuktan kalkan kız, daha sonra erkek arkadaşının yanına gidip, “Evet” yanıtını verdi.

Binlerce fitte sürpriz evlilik teklifi! - Resim : 2

Sağanak engel olamadı! Evet dedilerSağanak engel olamadı! Evet dedilerYaşam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır # evlilik teklifi
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