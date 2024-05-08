Binlerce personel işe alınacak! 15 kurum ve bakanlığa işçi aranıyor! İşte detaylar...
22.530 personel işe alınacak. Hangi kurum kaç kişiyi işe alacak? İlanlar nerede olacak? İşte detaylar...
15 kurum ve bakanlığa toplamda 22.530 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
PERSONEL ALACAK KURUMLAR
işisel Verileri Koruma Kurumu ( KVKK ),
Dışişleri Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
TÜBİTAK,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ ),
Kayseri Üniversitesi,
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ( KSÜ ),
Türk Hava Yolları,
Sanayi Bakanlığı işe alımlar yapacak.
İş başvuruları geçerli kurumların web sitelerinden yapılacak.