Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Ali Özdemir’den 7 gündür haber alınamıyordu. Özdemir’in oğlu ve komşuları, yaşlı adamın uzun süredir ortalıkta görünmemesinden şüphelenerek 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairesine gitti. Kapıyı çaldıklarında yanıt alamayan ve kötü kokular fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAPI AÇILDI, TRAJİK TABLOYLA KARŞILAŞILDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açtıklarında içeri girdiklerinde Ali Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Özdemir’in günler önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.