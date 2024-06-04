Birleşik Metal İşçileri Sendikası HMS Makina'da greve çıkıyor

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, İzmir şubelerine bağlı HMS Makina San. ve Tic. A.Ş iş yerinde yarın greve çıkacaklarını duyurdu.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, İzmir Şubemize bağlı HMS Makina San. ve Tic. A.Ş iş yerinde yarın greve çıkıyoruz.

300’ü aşkın üyemizin bulunduğu HMS Makina işyerinde 20 Kasım 2023 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, daha sonraki uyuşmazlık ve arabulucu sürecinde de üyelerimizin kabul edeceği bir ücret zammı teklifi verilmemiştir. Bu nedenle sendikamız, 5 Haziran Çarşamba günü greve çıkma kararı almıştır.

İlk görüşmeden bugüne yaklaşık 6 ay geçmiştir. Gerek 60 günlük olağan toplu iş sözleşmesi müzakereleri sürecinde gerekse de sonraki süreçte yapılan çok sayıda görüşmeden sonuç alınmaması, üyelerimizin taleplerini karşılayacak bir ücret zammı verilmemesi üzerine sendikamız son çare olarak grev kararı almıştır.

Yapılan görüşmelerde sendikamızın yapıcı yaklaşımına ve sözleşmeyi masada müzakere yoluyla bağıtlama iradesine karşın işveren tarafı maalesef işçi arkadaşlarımızın taleplerini karşılayacak bir ücret teklifi vermemiştir.

Yaşadığımız ağır iktisadi koşullar, yüksek oranlı enflasyon ve sürekli eriyen ücretlerimizle yaşamak mümkün değildir. İşyerindeki ücretler asgari ücret seviyesindedir. İşveren tarafından verilen ücret zammı sonrası ücretlerimiz asgari ücretin biraz üzerinde kalacaktır. Bu ücret düzeyinin kabul edilmesi mümkün değildir.

İşyerinde toplusözleşme öncesi itibarıyla 4 ikramiye dâhil net ücret 17.691 TL’dir. Sendikamızın ücret zam teklifi ise 4 ikramiye dahil net 32.482 TL’dir. İşveren ise, 27.952 TL teklif etmektedir.

Bugün açlık sınırı 20 bin TL’ye, yoksulluk sınırı ise 64 bin TL’ye dayanmıştır. İşveren tarafından teklif edilen ücretle en temel ihtiyaçları karşılamak mümkün değildir.

Sendikamızın bu işyerinde örgütlendiği dönemde işyerinde 90 çalışan bulunmakta iken bugün çalışan sayısı 500 kişiyi aşmıştır. Yıllar içindeki bu istihdam artışı, aynı zamanda üretimin artması, işyerinin sürekli büyümesi demektir. Bu büyüme işçilerin özverili çalışması sonucu gerçekleşmiştir.

Şimdi, üyelerimiz bu fedakârca çalışmanın karşılığını beklemekte, insanca yaşayacak bir ücret talep etmektedir. İşverene düşen görev, HMS Makina işçilerinin haklı taleplerinin gereğini yerine getirmektir.

Bugün işverenin talebiyle bir görüşme daha yapılacaktır. Sendikamız işverenden işçilerin taleplerini karşılayacak adımları atmasını beklemektedir. Bir anlaşma olmaması durumunda grev hakkımızı her koşulda kullanmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir.

Grev kararımızı en etkili biçimde hayata geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Sendikamız her türlü olasılığa hazırdır. Üyelerimizin grev hakkının gaspına yönelik hiçbir girişime geçit vermeyeceğimizi, HMS Makina işçilerinin emeklerinin karşılığını alması için var gücümüzle mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Hakkımız olanı alacağız! Biz kazanacağız!"