Bisikletli çocuğa çarpmıştı, dava sürüyor!

Bolu’nun Gerede ilçesinde 12 yaşındaki S.E.Y.’yi otomobiliyle çarparak yaraladığı iddia edilen sanık Gülcan M.U.‘nun yargılanmasına devam ediliyor. Bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık Gülcan M.U. ve avukatı ile mağdur çocuğun ailesi hazır bulundu.

Mahkeme, mağdur çocuk S.E.Y.‘nin Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun henüz gelmediğini belirterek duruşmayı erteledi. Sanık avukatı, müvekkilinin ev hapsi nedeniyle işine gidemediklerini öne sürerek, ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti. Ancak mağdurun ailesi, sanığın ev hapsinin kaldırılmasına itiraz etti. Mahkeme, ev hapsinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bolu’nun Kitirler Mahallesi’nde 10 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Gülcan M.U.’nun 12 yaşındaki S.E.Y.’ye otomobiliyle çarpması sonucu çocuk ağır yaralanmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, aracın altında kalmış ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucu çocuğun vücudunda kırıklar tespit edilmişti.

Gülcan M.U., mahkeme tarafından ev hapsine çarptırılmış, ardından yapılan itiraz üzerine tutuklanmış ve sonrasında tekrar ev hapsine alınmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.