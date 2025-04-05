Bitkin halde bulundu: Minik boz ayı artık güvenli ellerde

Yenice ormanlarında çalışan işçiler, yerde hareketsiz halde yatan yavru boz ayıyı fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, yavru ayının uzun süredir aç olduğu ve yorgun düştüğü belirlendi.

Karabük'te yapılan ilk müdahalenin ardından yavru ayı, Bursa’daki DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'nda bulunan Ayı Barınağı’na sevk edildi.

Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan detaylı kontrolde genel sağlık durumu iyi olan ayının iştahının da yerinde olduğu tespit edildi. 'Bulut' adı verilen yavru ayı, sağlıklı gelişimi için günde 6 öğün özel besinlerle besleniyor ve vitamin takviyesi alıyor.

Barınaktaki bakım sürecinin yaklaşık 4 ay sürmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından yavru ayı, kontrollü şekilde doğal yaşam alanına daha yakın bir ortama, merkezin bahçe bölümüne alınacak.