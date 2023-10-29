Bitlis'te 29 Ekim Coşkusu! Spor ve Sanat Programları ile Cumhuriyetin 100. Yılını Kutladılar

Bitlis’te Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kutlama törenleri sırasında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu konuşmasında şunlara değindi:

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın engin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu en büyük bayramımız, onu sonsuza kadar yaşatmaya ant içmiş yüce milletimize ve Bitlis halkına kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı’nın iki önemli anlamı vardır: Birincisi özgürlük, ikincisi de milli egemenlik, yani egemenliğin millete ait olmasıdır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim1923 tarihinde de ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun irade olan cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk'ün Cumhuriyet projesi, devletin şekliyle ilgili bir değişim olmanın ötesinde daha büyük ve kapsamlı bir değişime tekabül etmektedir. Türkiye'miz Cumhuriyet’in kurulduğu günden bugüne gelişme yönünde büyük mesafeler kat etmiştir ve kat etmeye de devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, yani 2023’te dünyanın en büyük ve en güçlü ülkeleri arasında yerimizi aldığımız garipsenemez bir gerçektir. Büyük önder Atatürk'ün gösterdiği hedefler açısından yapacaklarımız henüz bitmiş değildir. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibari ile politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki; binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun oynanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman iç ve dış düşmanları olmuştur ve olacaktır. Yurdumuzu parçalamak isteyen Sevr sevdalıları her zaman olmuştur ve olmaya devam edecektir.