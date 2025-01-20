Bitlis'te tır ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bitlis'te tır ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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Bitlis'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Bitlis çevre yolunun Yalnızçamlar köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.D yönetimindeki 44 AEG 770 plakalı otomobil ile M.K idaresindeki 27 AHB 023 plakalı tır çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 35 yaşındaki L.D hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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