Bizans Ve Roma Tarihi Siirt'te Çıktı! Altınlar Sikkeler Yüzükler Dolu

Siirt'te adeta Bizans ve Roma dönemlerine ait altınlar sikkeler ele geçirildi. Kuyumcuda bozdurmaya çalışılınca fark edilen bu durum sonra Jandarma harekete geçti.

Bizans Ve Roma Tarihi Siirt'te Çıktı! Altınlar Sikkeler Yüzükler Dolu
Bizans Ve Roma Tarihi Siirt'te Çıktı! Altınlar Sikkeler Yüzükler dolu...
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Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait 940 adet obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan şüpheli F.A., fiziki takibe alındı.

Siirt Roma ve Bizans hazinesi
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Siirt'te Roma Ve Bizans Dönemine Ait Hazine Bulundu!

22 Eylül’de Kurtalan ilçesi Yunuslar Köyü girişinde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan Bizans ve Roma dönemine ait olduğu öğrenilen, 930 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet küp ve 8 adet yüzük ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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