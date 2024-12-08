Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle evleri su basarken bazı araçlar da yolda kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, zarar gören alanlarda inceleme yaptı ve vatandaşlarla görüştü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesini sağanak vurdu. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli sağanak nedeniyle Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı - Resim : 1

Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesi nedeniyle sel suları çevre yolunu kapattı. Ekipler yolu açmak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı - Resim : 2

Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, zarar gören alanlarda inceleme yaptı ve vatandaşlarla görüştü.

Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı - Resim : 3

Tamer Mandalinci, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında şiddetli yağış nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, çok sayıda ekiple çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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