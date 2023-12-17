Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu!

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis görülmesine neden oldu.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu kesiminde kalan Elmalık ve Abant kavşağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.