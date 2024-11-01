Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkı ve Heyelan mevkilerinde de sis görüldü.

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Görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Bolu Dağı Sis
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