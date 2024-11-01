Esenyurt'ta feci kaza! Otomobil tırın altına girdi

Esenyurt'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin tıra çarptığı kazada, otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı. Yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta feci kaza! Otomobil tırın altına girdi
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Esenyurt'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tıra 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı.

Esenyurt'ta feci kaza! Otomobil tırın altına girdi - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta feci kaza! Otomobil tırın altına girdi - Resim : 2

Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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