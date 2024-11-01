Esenyurt'ta feci kaza! Otomobil tırın altına girdi
Esenyurt'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin tıra çarptığı kazada, otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı. Yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Esenyurt'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tıra 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı