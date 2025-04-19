Bolu yeniden yeşerecek: Yangınlarda zarar gören alanlara fidan dikilecek

Bolu’da geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Göynük ve Gerede ilçelerinde toplam 4 bin 159 hektarlık alanda yürütülen çalışmalar kapsamında milyonlarca fidan toprakla buluşacak.

GÖYNÜK’TE 3 BİN 315 HEKTARLIK ALAN AĞAÇLANDIRILACAK

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde, 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayan ve yoğun rüzgâr nedeniyle 72 saat süren yangında büyük hasar meydana geldi. Yangında zarar gören 3 bin 315 hektarlık ormanlık alanda hasar tespiti tamamlandı. Yanan ağaçların sahadan çıkarılma işlemleri sürerken, ilk etapta 11 Kasım 2024’te 8 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Göynük’te Nisan 2025’in ilk haftasında yaklaşık 100 hektarlık alana karaçam tohumu ekimi gerçekleştirildi. Sonbahara kadar 1000 hektar daha işlenerek fidan dikimi yapılması planlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 2026 yılı sonbaharına kadar bölgede toplam 4 milyon 900 bin fidan toprakla buluşturulacak.

450 BİN FİDAN DA GEREDE’YE DİKİLECEK

21 Ağustos 2024’te Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler köyünde başlayan yangın, Bolu’nun Gerede ilçesini de etkisi altına almıştı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 22 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Gerede’de zarar gören 844 hektarlık alanda da ağaçlandırma çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak.

Gerede’deki çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen ağaçlı ve ağaçsız orman alanları ile orman dışı bölgelerin tamamı ağaçlandırılacak. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bu alanlara 450 bin fidan dikmeyi hedefliyor.