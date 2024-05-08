Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü!

Bolu’da 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü!
Editör: Metehan Gül

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde S.D. (29) ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü.

Yıllardır Bolu’da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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