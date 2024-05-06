Bolu'da 2 otomobil çarpıştı! Biri 4 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı!

Bolu’da Karaçayır Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması neticesinde biri 4 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Bolu'da 2 otomobil çarpıştı! Biri 4 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı!
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Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinden 3000 Kişilik Kapalı Spor Salonu istikametinde seyreden Meral A. idaresindeki 14 GC 146 plakalı Fiat marka otomobil ile Has Sokak üzerinden ana caddeye çıkan Mevlüt K. yönetimindeki 34 NY 5011 plakalı Seat otomobil çarpıştı.

Bolu'da 2 otomobil çarpıştı! Biri 4 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı! - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle Fiat marka araç içerisinde bulunan sürücü Meral A. ve 4 yaşındaki kızı M.A. kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralananlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# bolu # trafik kazası
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