Bolu'da Korkunç Kaza! Uçuruma Yuvarlanan Tankerin Sürücüsü Öldü

Bolu'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Mudurnu ilçesi oldu.

Taner Uçuruma Yuvarlandı!

Edinilen bilgiye göre, Levent Çelik'in kullandığı tanker, Mudurnu-Akyazı kara yolunda ilerlerken Bekdemirler köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu yetkililere ihbar etti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Levent Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.