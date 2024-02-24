Bolu'da korkutan patlama!

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın Bolu'daki fabrikasında korkutan bir patlama meydana geldi. Korkutan patlamada can kaybı var mı? işte detaylar...

Bolu'da korkutan patlama!
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Açıklanan bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.


Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bolu # bolu # patlama
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