Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.