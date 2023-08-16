Bolu’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor! Tüm ekipler alana sevk edildi

Bolu Güneyçalıca köyündeki orman yangını durdurma çalışmaları devam ediyor

Bolu’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor! Tüm ekipler alana sevk edildi
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Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde sabah saatlerinde elektrik hattından kaynaklı başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Dün sabah saatlerinde başlayan Güneyçalıca köyündeki orman yangını ise havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde saat 06.34 sıralarında elektrik hattından kaynaklı başlayan orman yangını kontrol altına alındı. 6 saatte kontrol altına alınan orman yangının alevleri söndürüldü ve soğutma çalışması yapılıyor.


BOLU GÜNEYÇALICA YANGINI DEVAM EDİYOR


Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde dün sabah saatlerinde yamaç arazinin bulunduğu alanda çıkan orman yangını devam ediyor. 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan yapılan müdahale havanın kararmasıyla sona ererken karadan ekipler çalışmayı sürdürdü. Sabah erken saatlerde orman yangınının devam ettiği bölgeye gün ağarınca helikopterlerle müdahale yeniden başladı. Yangını kontrol altına almak için ekipler 1 gündür canla başla mücadele ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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