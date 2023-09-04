Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam dehşet saçtı: Yakalanması için çalışma başlatıldı!

Şüphelinin 2008 yılında önceki eşini de öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Karabük'te ikamet eden 59 yaşındaki şahıs boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü. Yakalanması için çalışma başlatıldı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam dehşet saçtı: Yakalanması için çalışma başlatıldı!
Boşanma aşamasındaydı dehşet saçtı
Editör: Süleyman Daban
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Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü.

Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

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H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

H.K'nın, 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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