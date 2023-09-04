Tokat’ta kan donduran cinayet!

Tokat’tın Erbaa ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın başına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.Edinilen bilgilere göre, ağabeyi tarafından teşhis edildikten sonra otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tokat’ta kan donduran cinayet!
Tokat’ta kan donduran cinayet!
Editör: Süleyman Daban

Tokat’ta kan donduran cinayet yaşandı. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, şahsın başına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde yıkılan eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında vatandaşlar bir ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Tuncay Erdoğar’ın (33) cesedi, ağabeyi A. Erdoğar tarafından olay yerinde teşhis edildi. Erdoğar’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Parkın ortasında silahla çatıştılar!Parkın ortasında silahla çatıştılar!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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