Bostanlı'da elektrik kesintileri esnafı zora soktu

İzmir’in güzide yerlerinden biri olan Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'nde Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin plansız elektrik kesintileri, 1787/1 sokaktaki esnafları zor durumda bıraktı. Kesintiler nedeniyle birçok esnaf maddi zararla karşı karşıya kalıyor.

Yoğunlukla süt ürünleri satışı yapan bir esnaf, kesintilerin getirdiği zorlukları aşmak için mobil jeneratör kiralayarak kendi işini çözmeye çalışıyor.

Sokaktaki kasap dükkanında kesintilerin etkisiyle klima bozuldu. Etler, bozulmaması için, soğuk hava donanımlı araca taşınıyor.

İnternet üzerinden çevrimiçi siparişle çalışan esnaflar da işlerinin zora girdiğini belirtiyor. Her elektrik kesintisi onlara zarar yazıyor.

Pilates hizmeti sunan bir işletmeye gelen müşteriler ise, mum ışığında ve klimasız ortamda ter dökerek seanslarını tamamlamak zorunda kalıyor.

Ulusal Kanal'ın Gediz Perakende şirketinden edindiği bilgiye göre, bölgedeki trafoya aşırı yük nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Şirket, bu nedenle bölgeye takviye jeneratör gönderdi, ancak bu jeneratör yetersiz kalıyor.

Enerji faturalarını düzenli bir şekilde ödediklerini dile getiren esnaf, Gediz Perakende şirketinin sorunu bir an önce çözmesini talep ediyor.