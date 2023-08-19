Böylesi görülmemişti! Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti! Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı...

Yüzme eğitmenleri Ömer Faruk Özen ve Serdar Akın eşliğindeki 25 kişilik ekip Eskişehir’den Çanakkale’ye dalış için gitti. Burada grup tekneyle, 1908 yılı İngiltere yapımı olan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’de batırılmış trol geminin olduğu noktaya kadar açıldı.

LUNDY BATIĞINI İNCELEDİLER!

28 metre derinlikte olan Lundy Batığı’na doğru dalan 25 kişilik Eskişehirli dalgıç ekibinden 7 ‘si denizin 12 metre derinliğinde yan yana gelerek halay çekmeye başladı. Renkli anlar su altı kamerası ile kaydedildi. Oldukça eğlenen ekip daha sonra su altı güzelliklerine doğru yüzüp Lundy Batığını inceledi.