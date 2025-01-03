Boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde acı bir olay meydana geldi. 3,5 yaşındaki E.M.K, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi oldu.

İddiaya göre, evinden bir süreliğine ayrılan anne C.K, eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu E.M.K.’yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

Annenin çığlıklarını duyan komşusu eve geldi. Komşu, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesti.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde 3,5 yaşındaki çocğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan anne C.K. ve baba M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Daha sonra baba M.K. polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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