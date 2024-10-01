Boz ayılar sokakları istila etti!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusuna hazırlanan boz ayılar, besin bulmak için doğal yaşam alanlarını terk ederek özellikle akşam saatlerinde ilçe merkezine iniyor.

Boz ayılar, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye kadar gelerek zaman zaman binalara girerken, çöp konteynerlerini devirdikleri ve istinat duvarlarına tırmandıkları anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sarıkamış'ın sokaklarında neredeyse her köşe başında boz ayılarla karşılaşan vatandaşlar, ayıların yiyecek arayışını araçlarıyla takip ederek bu anları anbean kaydediyor.