Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
Editör: Mert Sagit

Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Fügen Er (77), dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

Gazze'de 2 İsrail askeri öldüGazze'de 2 İsrail askeri öldüDünya
# Bozcaada # çanakkale
Çok Okunanlar
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltında
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltında
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas Lideri Haniye ile kritik görüşme
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas Lideri Haniye ile kritik görüşme
Ay-Yıldızlılar İtalya'yı geçerek üçüncü oldu!
Ay-Yıldızlılar İtalya'yı geçerek üçüncü oldu!
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İzmir'deki yangınlara müdahale yeniden başlatıldı
İzmir'deki yangınlara müdahale yeniden başlatıldı
Öne Çıkanlar Lübnan'dan dünyaya "İsrail'i durdurun" çağrısı | ULUSAL HABER Lübnan'dan dünyaya "İsrail'i durdurun" çağrısı | ULUSAL HABER Afganistan toplantısında ilk: Taliban da davet edildi Afganistan toplantısında ilk: Taliban da davet edildi