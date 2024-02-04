BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

BUDO'nun 4 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili BUDO'nun internet sitesinden açıklama yapıldı.

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# budo # Bursa Deniz Otobüsleri
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