BUDO'nun bugünkü 8 seferi yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun bugünkü 8 seferi yapılamayacak
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Yurdun bazı kesimlerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji 13 kenti sarı kodla uyardı.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İşte Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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# budo
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