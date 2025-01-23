Buğday yüklü tır şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

Çankırı’nın Eldivan ilçesi Sarayköy mevkisinde buğday yüklü bir tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ercan Kır yönetimindeki tır, yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Ercan Kır, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.