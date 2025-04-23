Bugün toplu taşıma ücretsiz!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle vatandaşlar bugün şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HANGİ HATLARDA ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULANACAK?

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması; Başkent Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray, İzmir’de İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi önemli raylı sistemlerde geçerli olacak.

Ayrıca uygulama, belediyelere ait toplu taşıma araçları ve bu belediyelerin kurduğu birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerini de kapsıyor.

Resmi açıklamaya göre ücretsiz toplu taşıma uygulaması 23 Nisan günü boyunca geçerli olacak.