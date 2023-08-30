Buharkent Belediye Başkanı Erol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erol'un mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün, tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin azim ve kararlılıkla yazdığı destanın yıl dönümünde bir aradayız.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti bağımsızlık içinde yaşama onuruna erişmiştir. Bu büyük zaferin ışığında, ülkemizin dört bir yanında bayrağımızı gururla dalgalandırıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkıyoruz.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."