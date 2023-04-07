Buharkent Kaymakamlığı ile Buharkent Belediyesi yetimleri unutmadı

Her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla bir iftar programı düzenleyen Buharkent Belediyesi ile Buharkent Kaymakamlığı, yetimlerle bir araya geldi.

Belediyesi Havuz Tesislerinde düzenlenen programa, Kaymakam Alper Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İdari Amirler, çocuklar ve aileleri katıldı. Duaların edildiği programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

"BİZLER VESİLEYİZ, ÖNEMLİ OLAN SİZLERİN SEVİNMESİDİR"

Belediye Başkanı Erol, bu ramazanın herkes için farklı bir anlam taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri ile tüm Türkiye'mizde yetim iftarları veriliyor. Bu da birlik ve beraberliğimiz adına çok önemli bir adım. Bizlerde yetim çocukların Ramazan ayında sevdikleriyle bir arada olmalarını ve unutulmadıklarını hissetmelerini amaçlamak için bu programı her yıl düzenliyoruz. İnşallah düzenlemeye devam edeceğiz.