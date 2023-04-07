Buharkent Kaymakamlığı ile Buharkent Belediyesi yetimleri unutmadı
Buharkent Belediyesi her yıl Ramazan ayında kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla Buharkent'teki yetim çocuklar onuruna iftar programı düzenledi.
Her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla bir iftar programı düzenleyen Buharkent Belediyesi ile Buharkent Kaymakamlığı, yetimlerle bir araya geldi.
Belediyesi Havuz Tesislerinde düzenlenen programa, Kaymakam Alper Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İdari Amirler, çocuklar ve aileleri katıldı. Duaların edildiği programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
"BİZLER VESİLEYİZ, ÖNEMLİ OLAN SİZLERİN SEVİNMESİDİR"
Belediye Başkanı Erol, bu ramazanın herkes için farklı bir anlam taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:
- Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri ile tüm Türkiye'mizde yetim iftarları veriliyor. Bu da birlik ve beraberliğimiz adına çok önemli bir adım. Bizlerde yetim çocukların Ramazan ayında sevdikleriyle bir arada olmalarını ve unutulmadıklarını hissetmelerini amaçlamak için bu programı her yıl düzenliyoruz. İnşallah düzenlemeye devam edeceğiz.
- Yetim ve yetim ailelerinin hayatlarının zorluğuna da dikkat çeken Başkan Erol; “Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz. Bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür eden Erol, Bizler vesileyiz, önemli olan sizlerin sevinmesidir, hepinizin gözlerinden öpüyor, sağlıklı ömürler diliyorum.
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