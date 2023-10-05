Burdur Gölü Kuruyor

Burdur Gölü, Türkiye’nin yedinci büyük gölüydü. Göller Yöresi'ndeki Burdur Gölü, her yıl çekildi. Kuraklık, buharlaşma ve çevredeki kontrolsüz sondajlar büyük su kaybına neden oldu.

Bölgedeki kuraklık drone ile görüntülendi. Burdur Gölünün su kapasitesi 50 yıl önce 7.5 milyar tondu. Eskiden balıkların olduğu bölgede şimdi koyun ve keçi sürüleri otluyor. Suların çekildiği alanlarda oluşan çatlaklar kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor.