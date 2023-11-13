Kandilli Rasathanesi, Burdur'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssünin Burdur'un Yeşilova ilçesi olduğu belirtildi. Deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Depremin Büyüklüğünü 4,4 Olarak Açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.