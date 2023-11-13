Burdur'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Burdur'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Burdur'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssünin Burdur'un Yeşilova ilçesi olduğu belirtildi. Deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD Depremin Büyüklüğünü 4,4 Olarak Açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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