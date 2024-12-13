Burdur'da feci kaza! Halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı

Burdur'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Halk otobüsünün, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Burdur'da feci kaza! Halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı
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Burdur'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Burdur-Antalya kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanınca emniyet şeridine çekildi. Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.

Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru ile otobüsteki 5 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarma çalışması esnasında rampadan kayan kamyon, yaklaşık 30 metre gerideki park halindeki başka bir polis aracı ile 15 ABZ 888 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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