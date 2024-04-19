Burdur'da otluk ve kavaklık alanda yangın çıktı! 40 dönüm arazi zarar gördü!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Burdur'da otluk ve kavaklık alanda yangın çıktı! 40 dönüm arazi zarar gördü!
Editör: Metehan Gül
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Akçaköy'de tarım arazisi yakınındaki otluk ve kavakların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Yeşilova ile Karamanlı belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede, yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# burdur # yangın
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