Burdur'da yangın! Araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Burdur’da yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti yangına neden oldu.

Burdur'da yangın! Araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu
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Olay, Burdur-Isparta karayolu Kışla polis uygulama noktasın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis noktasının 300 metre yakınında yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören araç sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

SİGARA İZMARİTİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR!

Yangının yoldan geçen araçlardan atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Burdur'da yangın! Araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Resim : 1

Burdur'da yangın! Araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Resim : 2

Burdur'da yangın! Araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Resim : 3

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