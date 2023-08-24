Kahramanmaraş’taki orman yangınına dair bir kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangını çıkarttığı öne sürülen bir kişi gözaltın alındı.

Kahramanmaraş’taki orman yangınına dair bir kişi gözaltına alındı
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İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Vatandaşlar ormanlık alanda yangını bir vatandaşın çıkardığı ihbarında bulundu. Polis vatandaşın gösterdiği şahsı gözaltın aldı. Şüpheli yangını kendisinin çıkarmadığını öne sürdü. Ancak o sırada ormanlık alanda olan başka vatandaşlar ise yangını bu şahsın çıkardığını kaydetti.

Kahramanmaraş’taki orman yangınına dair bir kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Kahramanmaraş’taki orman yangınına dair bir kişi gözaltına alındı - Resim : 2

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